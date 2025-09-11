VfB Stuttgart in Freiburg wieder mit Abwehrchef Chabot

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart kann im badisch-schwäbischen Landesduell beim SC Freiburg wieder auf Abwehrchef Jeff Chabot zurückgreifen. Der Innenverteidiger habe nach muskulären Problemen wieder voll trainiert, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Chabot hatte zuletzt beim 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach und beim DFB-Pokalsieg in Braunschweig pausieren müssen, wird in Freiburg aber wohl mit U21-Nationalspieler Finn Jeltsch die Abwehrzentrale bilden.

Startelf-Premiere für Bouanani?

Erneut fehlen werden in der Verteidigung Ameen Al-Dakhil, Luca Jaquez und Leonidas Stergiou. In der Offensive fällt neben Nationalspieler Deniz Undav weiterhin Justin Diehl aus, der Einsatz des unter der Woche stark erkälteten Neuzugangs Tiago Tomas ist fraglich. Die beiden Neuen Bilas El Khannouss und Badredine Bouanani stehen dagegen erstmals im Kader, kündigte Hoeneß an. Bouanani spielt möglicherweise von Beginn an

Trotz des schwachen Saisonstarts der Freiburger mit null Punkten und 2:7 Toren in zwei Spielen erwartet Hoeneß einen starken Gegner. «Die Freiburger werden das zum Anlass nehmen, die Ärmel noch mehr hochzukrempeln», sagte der 43-Jährige. «Es ist ein Auswärtsspiel, das ist hart, das wird anspruchsvoll.» Dennoch wird der VfB versuchen, mit einem Sieg ins obere Tabellendrittel der Bundesliga vorzustoßen.