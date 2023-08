VfB Stuttgart leiht Verteidiger Stergiou aus St. Gallen aus

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat den Schweizer U21-Nationalspieler Leonidas Stergiou vom FC St.

Gallen verpflichtet. Der 21 Jahre alte Innenverteidiger kommt bis zum Saisonende auf Leihbasis, wie die Schwaben am Montag mitteilten. Anschließend sollen sie Medienberichten zufolge eine Kaufoption besitzen.

"Wir verfolgen die Entwicklung von Leonidas Stergiou schon über einen längeren Zeitraum. Er hat in der Schweizer Super League und als U21-Nationalspieler der Schweiz bereits wertvolle Erfahrungen gesammelt", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Stergiou sagte: "Es fühlt sich unglaublich gut an und ist sehr schön, bei so einem Verein wie dem VfB Stuttgart einen Vertrag unterschreiben zu dürfen. Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat."

Die Stuttgarter waren am Wochenende mit einem furiosen 5:0 (2:0) über den VfL Bochum in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) sind sie bei DFB-Pokalsieger RB Leipzig zu Gast.

(dpa)