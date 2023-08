VfB vor großer Bundesliga-Herausforderung bei RB Leipzig

Nach dem furiosen Saisonstart erwartet den VfB Stuttgart zum Auftakt des zweiten Spieltags am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) eine große Herausforderung bei DFB-Pokalsieger RB Leipzig.

Von bisher zehn Duellen mit den Leipzigern in der Fußball-Bundesliga haben die Schwaben noch keines gewonnen. Stattdessen haben sie schon achtmal gegen RB verloren.

Am vergangenen Samstag hatte der Beinahe-Absteiger der vergangenen Spielzeit von Trainer Sebastian Hoeneß einen schwachen VfL Bochum 5:0 besiegt. Der VfB tritt damit nun als Tabellenführer an. Die Leipziger von Trainer Marco Rose unterlagen zum Auftakt 2:3 in Leverkusen und wollen mit einem Sieg gegen den VfB einen kompletten Fehlstart verhindern.

(dpa)