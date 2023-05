Waldhof verpflichtet Zok: "Sehr interessantes Talent"

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat Torwart Malwin Zok vom bayerischen Regionalligisten FV Illertissen verpflichtet.

Der 19-Jährige absolvierte in dieser Saison 13 Spiele und wird ab der Saison 2023/24 zum Torhüter-Team der Mannheimer gehören, wie der Club am Mittwoch mitteilte. "Mit Malwin hat ein wirklich sehr interessantes Talent bei uns unterschrieben", sagte SVW-Torwarttrainer Florian Beck. "In dieser Saison hat er dann auch auf Regionalliga-Niveau gezeigt, dass er auch im Profibereich bestehen kann und weiterhin viel Potenzial besitzt."

(dpa)