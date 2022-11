Streich über Ginter und Günter: " eine riesige Auszeichnung"

Dass im deutschen WM-Aufgebot in Christian Günter und Matthias Ginter gleich zwei Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum des SC Freiburg stehen, macht Christian Streich stolz.

"Ich freue mich wahnsinnig für sie - und für uns ist es eine riesige Auszeichnung", sagte der Coach des badischen Fußball-Bundesligisten vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin am Sonntag (17.30 Uhr/ DAZN).

An den Erfolgen der bisherigen Saison habe SC-Rückkehrer Ginter maßgeblichen Anteil, lobte Streich: "Er war einer der ganz wichtigen Faktoren für uns, dass wir so gut dastehen, wie wir dastehen und so viele erfreuliche Spiele zusammen haben dürfen. Er hilft uns in allem, auf dem Platz und in der Kabine."

Streich bedauerte, dass Freiburgs Torhüter Mark Flekken nicht in das Aufgebot der Niederlande für das Turnier in Katar vom 20. November bis 18. Dezember berufen wurde. Für den 29-Jährigen sei es "sicherlich eine sehr große Enttäuschung", sagte Streich. Man habe die Entscheidung zu "akzeptieren".

