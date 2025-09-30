Icon Menü
Fußball: Zuschauer stirbt nach Sturz auf KSC-Gelände

Fußball

Zuschauer stirbt nach Sturz auf KSC-Gelände

In der Zweiten Fußball-Bundesliga trifft der Karlsruher SC auf den 1. FC Magdeburg. Nach dem Spiel stürzt ein Zuschauer. Tage später erliegt er seinen Verletzungen.
Von dpa
    Ein Zuschauer ist Tage nach seinem Sturz und einem Rettungseinsatz auf dem KSC-Gelände gestorben. (Symbolbild)
    Ein Zuschauer ist Tage nach seinem Sturz und einem Rettungseinsatz auf dem KSC-Gelände gestorben. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Drei Tage nach seinem Sturz am Stadion des Karlsruher SC ist ein Zuschauer gestorben. Der 59-Jährige erlag seinen schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war am Samstag nach dem Spiel zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Magdeburg in der Zweiten Fußball-Bundesliga im Außenbereich des BBBank Wildpark gestürzt. Rettungskräfte hatten ihn in eine Klinik gebracht. Laut Polizei war der Mann alkoholisiert. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Sturz liegen nicht vor.

