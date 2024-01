Sebastian Hoeneß würdigt Beckenbauer: "Hatte Aura"

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hat den gestorbenen Ex-Welt- und Europameister Franz Beckenbauer als "möglicherweise größte Persönlichkeit im deutschen Fußball" gewürdigt.

"Er hatte schon eine Aura", sagte der gebürtige Münchner und Coach (41) des VfB Stuttgart am Donnerstag: "Ich habe ihn hin und wieder mal getroffen, mal die Hand geschüttelt", berichtete Hoeneß: "Es war jedes Mal was Besonderes, weil ich auch schon als kleiner Junge wusste, was er für eine Persönlichkeit ist. Ich habe ihn jedes Mal als sympathisch und empathisch und wach allen gegenüber erlebt."

Beckenbauers Tod sei "ein unglaublicher Verlust, insbesondere als Mensch und ganz, ganz große Persönlichkeit". Es sei "eine richtig traurige Nachricht". Beckenbauer war am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben. Am Wochenende kommt es bei allen Bundesliga-Spielen zu einer Schweigeminute.

