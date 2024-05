Europa-Park-Mitinhaber eröffnet neues Restaurant im Elsass

Frankreich ist stolz auf seine Gastronomie. Nun wagt sich ein Mitglied der Unternehmerfamilie Mack über den Rhein - und deckt die Tische in einem Lokal in den Weinbergen.

Thomas Mack (43), Mitinhaber des Europa-Parks in Südbaden, eröffnet erstmals ein Restaurant in Frankreich. Im südelsässischen Wuenheim zwischen Colmar und Mulhouse (Mülhausen) wird das "Amitié - La Cuisine du Château" ("Freundschaft - die Schlossküche") voraussichtlich vom 30. Mai an Gäste empfangen, wie eine Sprecherin mitteilte. Es soll dabei unter anderem Gemüse auf den Tisch kommen, das aus einem Garten des nahe gelegenen Weinguts Château Ollwiller stammt.

Die Unternehmerfamilie Mack hatte das Schloss 2020 gekauft. In dem Restaurant mit rund 190 Plätzen, das separat für Besucherinnen und Besucher zugänglich ist, werden lokale und internationale Gerichte auf der Speisekarte stehen.

In Rust (Ortenaukreis) führen die Inhaber von Deutschlands größtem Freizeitpark bereits seit Längerem das Gourmetrestaurant "Ammolite - The Lighthouse Restaurant". Es wird in der Feinschmeckerbibel Guide Michelin mit zwei Sternen geführt.

Seit rund eineinhalb Jahren gibt es auf dem Areal zudem das Erlebnislokal "Eatrenalin". Gäste werden dort in Sesseln platziert, die durch verschiedene Themenräume des Restaurants fahren.

Die Mack-Firmengruppe hat im Elsass bereits einen Standort in Plobsheim südlich von Straßburg. Dort werden unter anderem Medieninhalte im digitalen Bereich entwickelt. Park-Mitinhaber Michael Mack hatte gesagt, dass mit dem Standort "französisches Know-how" in dem Bereich leichter gewonnen werden könne.

(dpa)