Schweigeminute im Mercedes-Werk nach tödlichen Schüssen

Warum ein 53-jähriger Tatverdächtiger im Mercedes-Werk zur Waffe griff, ist weiter unklar. Beim Autobauer wird der beiden Toten mit einer Schweigeminute gedacht. Die Ermittlungen gehen weiter.

Vier Tage nach den tödlichen Schüssen auf zwei Männer wird es im Sindelfinger Mercedes-Werk am Montag (14.30 Uhr) eine Schweigeminute geben. Wie ein Unternehmenssprecher berichtete, sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an anderen Standorten des Autobauers ebenfalls eingeladen, zu diesem Zeitpunkt innezuhalten.

Für die betroffenen Beschäftigten in der Werkshalle werde es ferner jeweils vor Produktionsbeginn eine eigene Gedenk- und Informationsveranstaltung geben, berichtete der Sprecher. Ein 53-jähriger Tatverdächtiger, der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt, soll am Donnerstag auf zwei Kollegen geschossen haben, wie Ermittler berichtet hatten. Die Hintergründe des Angriffs sind weiter unklar.

Im Sindelfinger Werk bei Stuttgart arbeiten etwa 35.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neben der Mercedes-E-Klasse rollen dort auch die S-Klasse sowie deren elektrisches Pendant EQS vom Band.

