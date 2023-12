Trauerfeier für Schäuble in Offenburg am 5. Januar

Der Trauergottesdienst für den CDU-Politiker Wolfgang Schäuble ist für den kommenden Freitag (5.

Januar, 11.00 Uhr) in der evangelischen Stadtkirche in Offenburg geplant. Das berichtete das "Offenburger Tageblatt" (OT) am Freitag. Die Stadt wollte sich dazu zunächst nicht äußern. Der Zeitung zufolge soll die Beerdigung anschließend auf dem historischen Waldbachfriedhof in Offenburg stattfinden. Als Ehrenbürger stehe ihm dort ein Ehrengrab der Stadt zu. Schäuble war am Dienstagabend im Alter von 81 Jahren im Kreis seiner Familie in seiner Heimatstadt Offenburg gestorben.

(dpa)