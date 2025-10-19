Party eskaliert: Schlägerei mit ungeladenen Gästen

Bei einer Schlägerei auf einer Geburtstagsfeier in Ulm sind vier Menschen verletzt worden. Zwischen den Gästen der Feier und uneingeladenen Besuchern war es zu einem Streit gekommen, wie die Polizei mitteilte. Weil die unerwünschten Besucher nicht gehen wollten, rief ein Gast die Polizei. Daraufhin entwickelte sich eine Schlägerei, vier Menschen im Alter zwischen 19 und 23 Jahren wurden verletzt.

Als die Polizei eintraf, waren die uneingeladenen Gäste schließlich verschwunden. Sie sollen mindestens zu zehnt und den Gastgebern unbekannt gewesen sein, sagte eine Polizeisprecherin weiter. Die Beamten ermitteln jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung.