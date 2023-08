Mit Tickets getrickst: Museumskassiererin verurteilt

Eine Kassiererin des Schweizer Kunstmuseums Fondation Beyeler ist wegen Veruntreuung zu drei Jahren und sieben Monaten Haft und einer Geldstrafe verurteilt worden.

Sie hat nach Überzeugung des Strafgerichts in Basel jahrelang mit Tickets getrickst und in die eigene Tasche gewirtschaftet. Die Frau kann gegen das Urteil vom Freitag noch Berufung einlegen.

Die Staatsanwaltschaft nannte in der Anklageschrift fast eine Million Franken (rund eine Million Euro), die die Frau dem Museum über elf Jahre gestohlen habe. Für den Schaden kommt nach Angaben des Museums nahe der deutschen Grenze bei Basel der Dienstleister auf, der die Frau beschäftigte.

Kollegen an der Kasse hatten 2019 Unregelmäßigkeiten entdeckt. Einer stellte fest, dass von ihm verkaufte Tickets später in der Kasse als storniert standen, ohne dass er dies selbst veranlasst hatte, wie er vor Gericht als Zeuge aussagte. Wenn die Frau Dienst hatte, wurden laut Ermittlungen auch viele so genannte Notfalltickets ausgegeben - Papiertickets, die nur benutzt werden, wenn das gängige Ticketsystem ausfällt. Sie soll auch Tickets doppelt verkauft haben, indem sie manche Besucher nur mit dem Kassenbeleg zum Einlass schickte, andere dann mit dem dazugehörigen Ticket, für das sie ein weiteres Mal kassierte. Bei den Ermittlungen kamen große Bareinzahlungen auf ihrem Konto ans Licht und hohe Ausgaben für teure Kleider, Reisen und Autos.

Die Frau war seit 2008 an der Kasse des Museums tätig, von 2010 bis 2019 als Leiterin. Der Dienstleister hatte nach einem Anfangsverdacht eine Revision gemacht, das Ausmaß des Schadens entdeckt, die Frau entlassen und angezeigt.

Die Fondation Beyeler gehört mit ihren Ausstellungen zu der Moderne und der zeitgenössischen Kunst nach Besucherzahlen zu den erfolgreichsten Museen der Schweiz.

(dpa)