Wohnhaus und Restaurant wegen Gasgeruchs geräumt

Wegen Gasgeruchs ist in Pforzheim ein Wohngebäude mit einem Restaurant darin geräumt worden.

43 Menschen waren betroffen, 30 von ihnen waren Gäste des Restaurants und 13 Bewohner, wie die Polizei am Montag mitteilte. Den Geruch hatten am Sonntag Bewohner in Treppenhaus und Tiefgarage des Mehrparteienhauses bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Einsatzkräfte entdeckten in der Tiefgarage ein Benzin-Wasser-Gemisch in einem Ablaufschacht und pumpten mehrere Hundert Liter davon ab. Verletzt wurde niemand. Wie das Gemisch in den Schacht gelangte, ist bisher unklar. Nach etwas mehr als drei Stunden konnten die Bewohner in das Gebäude zurück.

(dpa)