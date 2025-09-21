Icon Menü
Gefahrgut: Säureaustritt aus Lastwagen auf A5

Gefahrgut

Säureaustritt aus Lastwagen auf A5

Ein Säureaustritt an der Autobahn 5 sorgt für Gefahr. Die Strecke wird gesperrt, Einsatzkräfte arbeiten die ganze Nacht. Was bisher über den Vorfall bekannt ist.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Weil die Säure schon beim Einatmen gefährlich sein kann, sperrten die Einsatzkräfte die Autobahn. (Symbolbild)
    Weil die Säure schon beim Einatmen gefährlich sein kann, sperrten die Einsatzkräfte die Autobahn. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

    Giftige Salpetersäure ist aus einem Lastwagen auf einem Parkplatz an der Autobahn 5 im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald ausgelaufen. Weil bei der Säure ein Mindestabstand von 50 Metern notwendig ist, wurde die A5 zwischen Hartheim am Rhein und Bad Krozingen voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde dabei niemand. Wie viel von der 25-Tonnen-Ladung ausgetreten ist, sei bislang unklar.

    Die ganze Nacht über hätten Einsatzkräfte die ausgetretene Säure in Fässern aufgefangen, hieß es. Zudem musste der Rest der Ladung in einen anderen Anhänger umgepumpt werden. Während dieses Vorgangs sei die Nordfahrbahn der BAB5 für rund vier Stunden gesperrt gewesen. Der Parkplatz, auf dem der Laster stand, wird auf eine Restkontaminierung geprüft und bleibt bis dahin gesperrt.

    Vermutlich trat die Säure durch eine undichte Stelle im Zu- und Ablaufventil aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Salpetersäure ist schon beim Einatmen giftig. Sie kann schwere Verätzungen der Haut sowie schwere Augenschäden verursachen.

