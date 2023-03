Ortsschild-Diebstahl in Laufenburg: Polizei ermittelt

In weniger als einem halben Jahr haben Diebe mehrere Ortsschilder in Laufenburg (Landkreis Waldshut) gestohlen.

Die letzte Tat wurde am 7. März bemerkt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Diebe schraubten demnach seit November letzten Jahres immer wieder Schilder im gesamten Gemeindegebiet der Kleinstadt am Hochrhein ab, in der etwa 9000 Menschen leben. Bislang wurde laut Polizei der Diebstahl von acht Schildern zur Anzeige gebracht mit den Aufschriften von Laufenburg sowie den Gemeinden Binzgen, Hochsal und Rotzel. Der Schaden soll sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Nun suchen die Beamten nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

(dpa)