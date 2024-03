Mann nach Gewalttod von Frau in Grenzgemeinde in U-Haft

Trotz eines Notrufs ist eine Frau in der französischen Grenzgemeinde Gerstheim südlich von Straßburg bei einer Gewaltattacke in ihrer Wohnung ums Leben gekommen.

Der Ehemann sei unter Mordverdacht in Untersuchungshaft genommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Straßburg am Donnerstag mit. Die 55 Jahre alte Frau habe am späten Montagabend einen Notruf abgesetzt und gesagt, ihr Mann greife sie an. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei die Frau bereits tot gewesen, alle Rettungsversuche blieben erfolglos.

Wie der Bürgermeister des 3500-Einwohner-Ortes, Julien Koegler, dem Sender France 3 sagte, solle für Anwohner eine psychologische Betreuung angeboten werden. Das Ehepaar sei bislang nicht auffällig und in der Gemeinde bekannt gewesen. Der einige Jahre ältere Mann soll seine Frau nach Medienberichten mit einem Gürtel stranguliert haben.

(dpa)