Hemdenhersteller Olymp steigert Umsatz minimal

Der Hemdenhersteller Olymp hat seine Umsätze im vergangenen Geschäftsjahr minimal erhöht.

Die Erlöse lagen 2023 bei 229 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Im Vorjahr hatten die Umsätze bei 227 Millionen Euro gelegen. Zum Gewinn machte Olymp keine Angaben.

Angesichts widrigster Begleitumstände habe sich Olymp mit einem minimalen Plus branchenweit passabel geschlagen, sagte Geschäftsführer Mark Bezner laut Mitteilung. Ziel von Olymp sei es, an die Vor-Corona-Zahlen anzuknüpfen. Diesem Ziel komme Olymp näher, so Bezner. 2019 lagen die Erlöse noch bei 268 Millionen Euro.

(dpa)