Minister Hauk: Tiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum

Tiere sollen nach Ansicht von Verbraucherschutzminister Peter Hauk (CDU) nicht zu Weihnachten verschenkt werden.

"Wer Tiere hält, geht eine langjährige Verpflichtung und große Verantwortung ein, die wohlüberlegt sein will", sagte Hauk am Donnerstag. Nach Weihnachten würden die Tiere häufig ausgesetzt, weil die neuen Besitzer kein Interesse mehr an ihnen hätten oder unterschätzt hätten, wie aufwendig es sei, ein Tier zu halten. "Tiere gehören deshalb nicht unter den Weihnachtsbaum, auch wenn sie auf dem Wunschzettel stehen", sagte Hauk.

Vorsicht sei vor allem bei unseriösen Anbietern geboten, die Tiere beispielsweise im Internet verkauften. Es bestehe die Gefahr, dass diese Händler viel zu junge Tiere in einem schlechten gesundheitlichen Zustand aus dem Ausland importierten. "Gerade vor Weihnachten gibt es immer wieder fragwürdige Angebote im Internet. Hier läuft man Gefahr, auch unwissentlich den illegalen Tierhandel zu befördern."

(dpa)