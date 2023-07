Lucha kündigt Hilfspaket des Landes für Kliniken an

Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) will die Kliniken in Baden-Württemberg mit einem Hilfspaket finanziell entlasten.

"Ich möchte noch vor der Sommerpause ein Landesentlastungspaket zur Verfügung stellen", sagte Lucha am Donnerstag bei einer Veranstaltung der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) in Stuttgart. Das Paket werde derzeit unter den Ministerien abgestimmt. Eine Summe, die die Kliniken zur Entlastung erhalten sollen, nannte Lucha nicht.

Die Krankenhäuser im Land klagen seit Monaten über eine schwierige Finanzlage. "Die aktuelle Situation ist extrem schwierig und hat sich durch die Pandemie und Inflation noch weiter verschärft", sagte Heiner Scheffold, Vorstandsvorsitzender der BWKG.

Anders als andere Unternehmen, könnten die Krankenhäuser ihre Preise nicht einfach erhöhen. Zusätzlich hätten die Kliniken in Baden-Württemberg besonders hohe Lohnkosten. Drei Viertel der Kliniken im Land rechneten deswegen am Jahresende mit roten Zahlen. "Ohne weitere Hilfen durch den Bund werden den Kliniken am Jahresende 620 Millionen Euro fehlen", sagte Scheffold.

