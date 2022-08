Gesundheitssystem

vor 6 Min.

Weniger Corona-Patienten in Kliniken- Aber keine Entwarnung

Ein Patient liegt auf einer Intensivstation in einem Zimmer.

Die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken im Südwesten sinkt, ebenso die Zahl der Neuansteckungen - Entwarnung geben will das Gesundheitsministerium in Stuttgart dennoch nicht.