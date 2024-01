Mutmaßlicher Angreifer von Weingarten in Untersuchungshaft

Ein 26 Jahre alter Mann, der in Weingarten von einem Polizisten angeschossen worden war, sitzt in Untersuchungshaft.

Der Haftbefehl sei am späten Donnerstabend in Vollzug gesetzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Ravensburg am Freitag mit. Dem Mann werde unter anderem Bedrohung und versuchte Körperverletzung vorgeworfen.

Der 26 Jahre alte Mann kam nach dem Vorfall am Mittwoch verletzt ins Krankenhaus und wurde dort in der Nacht operiert. Die Verletzung war nach Behördenangaben nicht lebensgefährlich.

Die Polizei war am Mittwoch kurz nach 22.00 Uhr wegen eines Streits zwischen dem 26-jährigen Mann und einer 17-jährigen Bekannten gerufen worden. Als zwei Polizisten ankamen, soll der mutmaßlich alkoholisierte Mann plötzlich ein Messer gezogen und dieses gegen die Jugendliche und die beiden Beamten gerichtet haben. Weil der 26-Jährige trotz Aufforderungen das Messer nicht abgelegt habe und weiter auf die Beamten zugegangen sei, habe ein Polizist einen Warnschuss abgegeben, hieß es. Doch der Deutsche soll weiter mit dem Messer in der Hand auf die zwei Polizisten zugegangen sein.

Daraufhin schoss einer der Polizeibeamten mit seiner Schusswaffe zwei mal in Richtung des 26-Jährigen. Dieser wurde durch einen Schuss am Arm verletzt. Ein weiterer Schuss verfehlte ihn und traf die Scheibe eines Cafés. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich dort niemand auf, wie die Behörden weiter mitteilten.

(dpa)