16:15 Uhr

Seniorin getötet: Zusammenhang zu Verbrechen im Dezember?

Eine 89 Jahre alte Frau ist am Mittwoch tot in ihrer Wohnung in Michelbach an der Bilz (Landkreis Schwäbisch Hall) gefunden worden.

Man gehe von einer gewaltsamen Tötung aus, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zum Vorfall wurden mittlerweile von der "Soko Höhe" übernommen, die im Dezember nach einem Tötungsdelikt in Schwäbisch Hall gegründet wurde. Damals kam ganz in der Nähe eine Seniorin gewaltsam zum Tode. Möglicherweise gebe es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Soko sei personell aufgestockt worden. Die 89-Jährige sei Mittwochvormittag zuletzt lebend gesehen worden. Das Opfer soll am Freitag obduziert werden. PM Polizei (dpa)

