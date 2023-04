Lebensgefährlicher Angriff auf 17-Jährigen: Mann in U-Haft

Weil er einem Jugendlichen mit einer zerbrochenen Flasche in den Hals gestochen haben soll, sitzt ein 24-Jähriger seit Donnerstag in Untersuchungshaft.

Die Ermittler werfen ihm laut Mitteilung außerdem vor, am späten Dienstagabend in einer Unterführung in Ulm zunächst einen anderen 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und dann mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen zu haben. Der Jugendliche habe dadurch leichte Verletzungen erlitten.

Bei dem Schlag sei die Flasche zerbrochen. Mit dem Teil, den der 24-Jährige noch in der Hand hielt, soll er dann auf einen zweiten 17-Jährigen eingestochen haben. Der Teenager wurde operiert. "Sein Gesundheitszustand wird durch die behandelnden Ärzte nach wie vor als kritisch beurteilt", teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die 17-Jährigen waren demnach gegen 23.00 Uhr mit einem 16-Jährigen in Richtung des Ulmer Hauptbahnhofs zu Fuß unterwegs gewesen. Am Ende der Unterführung seien die Jugendlichen drei Männern und einer Frau begegnet. Die vier tranken dort nach ersten Erkenntnissen Alkohol. Sie seien nach der Tat in Richtung Innenstadt geflohen.

Die Polizei nahm den Mann der Mitteilung zufolge am Mittwochabend in seiner Wohnung in Ulm fest. Auch die Personalien seiner Begleiter - zwei 23-jährige Männer und eine 23-jährige Frau - seien ermittelt.

(dpa)