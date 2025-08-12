Icon Menü
Gewalttat: Nach Streit an Supermarkt - Mann sticht auf 57-Jährigen ein

Gewalttat

Nach Streit an Supermarkt - Mann sticht auf 57-Jährigen ein

Zwei Männer geraten an einem Supermarkt in Streit. Dann zückt einer von ihnen einen spitzen Gegenstand – mit schlimmen Folgen für seinen Kontrahenten.
Von dpa
    •
    •
    •
    Die Polizei konnte den Verdächtigen nach kurzer Fahndung festnehmen. (Symbolbild)
    Die Polizei konnte den Verdächtigen nach kurzer Fahndung festnehmen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Nach einem Streit in einem Supermarkt in Karlsruhe hat ein Mann auf einen 57-Jährigen eingestochen und ihn schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 27 Jahre alte Verdächtige nach kurzer Flucht festgenommen. Warum die beiden Männer am Dienstagvormittag an der Haltestelle in einen Streit gerieten, ist noch unklar. Sie hätten sich aber schon vor der Tat gekannt, sagte ein Polizeisprecher. Zu dem Gegenstand, mit dem der 57-Jährige verletzt wurde, gibt es noch keine genaueren Informationen.

