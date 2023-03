Polizei: 36-Jährige in Philippsburg getötet

Ein 36-jährige Frau ist in Philippsburg im Kreis Karlsruhe nach bisherigen Erkenntnissen gewaltsam getötet worden.

Die Frau sei am Samstagnachmittag mit schweren Verletzungen in ihrer Wohnung gefunden worden und wenig später gestorben, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Man müsse von einem Kapitalverbrechen ausgehen.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe richtete eine 30-köpfige Sonderkommission ein. Für den Montag sei eine Obduktion geplant, sagte der Sprecher. Davon erhoffen sich die Ermittler weitere Hinweise. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

(dpa)