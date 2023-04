GEW demonstriert für mehr Geld für Grundschullehrkräfte

Der Wettbewerb unter den Bundesländern wird härter: Bayern hat eine Prämie für umzugswillige Lehrer ausgelobt, auch eine höhere Besoldung ist geplant. Die Lehrergewerkschaft GEW befürchtet deswegen eine Abwanderungswelle und demonstriert in der Nähe des Landtags.

Für eine bessere Bezahlung von Grundschullehrkräften will die Lehrergewerkschaft GEW am Donnerstag (11.30 Uhr) in der Nähe des Landtags in Stuttgart demonstrieren. Die Gewerkschaft befürchtet an Grundschulen eine Abwanderungswelle von Lehrkräften. Diese erhalten in Baden-Württemberg ein Gehalt der Besoldungsstufe A12. In einigen anderen Bundesländern werden die Pädagogen an Grundschulen mit A13 eingestuft. Laut der GEW kann das bei Vollzeitkräften bis zu 500 Euro Unterschied im Monat ausmachen.

Mit gepackten Koffern wollen deswegen Lehrkräfte in der Nähe des Landtags demonstrieren. Zudem überreicht die GEW-Landesvorsitzende Monika Stein ein Papier mit weiteren Forderungen zur Verbesserung der Situation an Grundschulen an Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne).

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hatte am Mittwoch eine Prämie in Höhe von 3000 Euro für Lehrkräfte angekündigt, die in bayerische Regionen mit besonders großem Bedarf ziehen. Das Angebot richtet sich auch an Lehrer aus anderen Bundesländern.

(dpa)