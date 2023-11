IG-Metall-Bezirksleiter Zitzelsberger gibt Amt ab

Der baden-württembergische IG-Metall-Chef Roman Zitzelsberger hört auf.

Das kündigte er am Donnerstag bei der Sitzung der Großen Tarifkommission in Pforzheim an. Zitzelsberger habe sich nach reiflicher Überlegung dafür entschieden, ein neues Kapitel aufzuschlagen, teilte die IG Metall weiter mit.

Zitzelsberger ist seit 2013 Bezirksleiter im Südwesten. Zuletzt hatte er den Pilotabschluss in der Metall- und Elektrobranche verhandelt und war als Bundeschef der mächtigen Industriegewerkschaft im Gespräch. Dem hatte Zitzelsberger im Frühjahr mit Verweis auf gesundheitliche Gründe aber eine Absage erteilt.

Seitdem sei viel passiert, und ihm sei das hohe Gut der Gesundheit sehr bewusst geworden, sagte Zitzelsberger laut Mitteilung. Heute habe er die Kraft zurück, um auch härtere Stürme gut durchzustehen. Nach einer Auszeit wolle er nun etwas ganz Neues beginnen.

Zitzelsberger will das Amt bis zum 31. März abgeben. Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin beginnt demnach sofort.

(dpa)