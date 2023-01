IG Metall mit etwas weniger Mitgliedern

Die IG Metall in Baden-Württemberg verzeichnet einen Mitgliederschwund.

Ende 2022 wurden 425 002 Metaller und Metallerinnen gezählt, 0,7 Prozent weniger als im Jahr zuvor, wie Bezirksleiter Roman Zitzelsberger am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. "Aufgrund der Pandemie-Situation im ersten Halbjahr 2022 war es schwierig, Zugang zu den Menschen im Betrieb zu bekommen." Dazu komme, dass man auch gegen die Demografie ankämpfen müsse. "Viele Mitglieder, die zu den sogenannten Babyboomern gehören, gehen in Rente." Um mehr Beschäftigte für die Gewerkschaft zu gewinnen, will die IG Metall verstärkt auf sie zugehen und Gespräche führen.

(dpa)