Glücksspiel: 4,8 Millionen Euro Gewinn – Lotto sucht Glückspilz

Glücksspiel

4,8 Millionen Euro Gewinn – Lotto sucht Glückspilz

Ein Lottoschein aus Mannheim macht jemanden zum Millionär – aber noch meldet sich der Glückspilz nicht. Auch im Rhein-Neckar-Kreis darf sich jemand freuen.
Von dpa
    •
    •
    •
    Zwei Menschen dürfen sich über die Ziehung am Samstag freuen. (Symbolbild)
    Zwei Menschen dürfen sich über die Ziehung am Samstag freuen. (Symbolbild) Foto: Inga Kjer/dpa

    Ein Glückspilz aus Mannheim hat allen Grund zum Jubeln: Er oder sie hat mehr als 4,8 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Der Gewinner oder die Gewinnerin habe alle sechs Zahlen und die Superzahl richtig getippt, teilte Lotto Baden-Württemberg in Stuttgart mit. Wer bei der Ziehung am Samstag mitgespielt hat, sollte also einen Blick auf sein Los werfen.

    Nicht weit entfernt dürften im Rhein-Neckar-Kreis die Sektkorken knallen. Hier hat ein Mann den Angaben zufolge mehr als 700.000 Euro gewonnen.

