Mannheimer Lotto-Tipp bringt mehr als halbe Million Gewinn

Fünf Richtige und eine korrekt vorausgesagte Eurozahl haben über 560.000 Euro Gewinn nach Mannheim gebracht. Wie Lotto Baden-Württemberg mitteilte, fehlte dem Tipper oder der Tipperin am Freitag nur eine weitere Eurozahl zum Knacken des mit rund 100 Millionen Euro gefüllten Eurojackpots. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Treffer in dieser Gewinnklasse bei der Lotterie Eurojackpot liegt den Angaben nach bei rund eins zu sieben Millionen.

Wer hinter dem Gewinn steckt, ist Lotto Baden-Württemberg bislang nicht bekannt. Die Gewinnerin oder der Gewinner gab den gültigen Spielschein in einer Annahmestelle in Mannheim ab. Um das Geld zu erhalten, ist jetzt die Spielquittung notwendig.

Alle Zahlen im Eurojackpot richtig zu erraten, hat bisher noch niemand geschafft. Bei der nächsten Ziehung am Dienstag, 16. September, liegen rund 116 Millionen Euro im Jackpot.