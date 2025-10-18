Stuttgarter räumt beim Eurojackpot 1,2 Millionen Euro ab

Das darf gefeiert werden: Ein Stuttgarter ist nach der Eurojackpot-Ziehung am Freitag ein Millionär. Knapp 1,2 Millionen Euro hat er beim Glücksspiel abgeräumt, wie Lotto Baden-Württemberg in Stuttgart mitteilte. Demnach hatte der Glückspilz fünf Zahlen und die Eurozahl richtig getippt. Im Landkreis Reutlingen darf sich ein zweiter Lottospieler über einen hohen Gewinn freuen: Er erhält etwas mehr als 112.000 Euro.
Glücksspiel
