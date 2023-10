Tipper aus Landkreis Lörrach gewinnt 2,1 Millionen Euro

Ein bisher unbekannter Tipper aus Südbaden hat 2,1 Millionen Euro in der Lotterie Glücksspirale gewonnen.

"Der Spielschein wurde im Landkreis Lörrach anonym in einer Annahmestelle abgegeben", teilte Lotto Baden-Württemberg am Montag mit. Die Gewinnerin oder der Gewinner tippte mit einem zwei Wochen gültigen Spielschein und investierte dafür zehn Euro. Er oder sie kann sich nun aussuchen, ob 20 Jahre lang jeden Monat 10.000 Euro ausgezahlt werden oder 2,1 Millionen Euro auf einen Schlag. Dafür müsse er oder sie sich mit der gültigen Spielquittung der Glücksspirale in einer Lotto-Annahmestelle oder in der Stuttgarter Zentrale melden. Die Wahrscheinlichkeit für den Treffer habe bei eins zu zehn Millionen gelegen.

(dpa)