Mechanischer Defekt: Gastankbrand mit hoher Stichflamme

Nach dem Brand eines Gastanks in Göppingen mit fünf Meter hoher Stichflamme hat die Polizei nun die mögliche Ursache für den Unfall bekannt gegeben - einen mechanischen Defekt.

Demnach wollte ein Mitarbeiter einer Spezialfirma den Flüssiggastank wohl leeren, um Reparaturarbeiten durchführen zu können, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Dabei habe sich am Verschluss ein Stutzen samt Absperrhahn gelöst. Dies führte zu einem Funkenschlag. Das Gas entzündete sich und schoss als Stichflamme fünf Meter in die Höhe.

Damit das Feuer nicht auf das angrenzende Firmengebäude überging, wurden der Tank sowie die Umgebung mit Wasser gekühlt. Die 2500 Liter Gas, die sich im Tank befanden, ließ die Feuerwehr kontrolliert abbrennen. Der Schaden am Tank belief sich nach ersten Schätzungen auf 20 000 Euro. Von einem Fremdverschulden ging die Polizei nicht aus. Bei dem Vorfall am Mittwoch wurde niemand verletzt.

(dpa)