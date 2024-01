Göppingen

Zwei Verdächtige nach mutmaßlichem Raub in U-Haft

Ein 17- und ein 19-Jähriger sind nach einem mutmaßlichen bewaffneten Raub an einem Bahnsteig in Salach (Kreis Göppingen) in Untersuchungshaft genommen worden.

Zusammen mit einem 16-Jährigen sollen sie bereits am Sonntag einen 19-Jährigen mit einem Revolver und einem Messer bedroht haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Mit dem E-Scooter sowie den Kopfhörern des 19-Jährigen seien sie anschließend geflüchtet. Bei der anschließenden Fahndung entdeckten die Beamten den E-Scooter in einer Gaststätte. Die im Gastraum sitzenden drei Verdächtigen wurden daraufhin festgenommen. Waffen hatten sie den Angaben nach nicht dabei. Ein Haftrichter erließ am Mittwoch den Haftbefehl gegen die beiden älteren Verdächtigen, wie es weiter hieß. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des schweren Raubs. Pressemitteilung (dpa)

