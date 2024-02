Großaufgebot

11:27 Uhr

Mögliche Gefahrenlage an Karlsruher Schule

Einsatzkräfte der Polizei stehen in der Nähe der Schule.

Die Polizei hat am Donnerstag über eine mögliche Gefahrenlage an einer Schule in Karlsruhe informiert.

Eine verdächtige Person sei vor der Schule gesichtet worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten waren mit einem Großaufgebot angerückt. Auch das Spezialeinsatzkommando war informiert worden. Ob es zum Einsatz kam, war vorerst unklar. Laut des Sprechers wollte man sich zum taktischen Vorgehen zunächst nicht äußern. Nach ersten Erkenntnissen sei kein Schüler verletzt worden. Die Schule wurde am Morgen durchsucht. Warum die gesichtete Person diesen Großeinsatz auslöste, war zunächst unklar. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Die Straßen um die betroffene Carl-Hofer-Schule wurden gesperrt. Twitter-Meldung Polizei (dpa)

