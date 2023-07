Nachbarschaftsstreit: Platzwunde und gebrochene Rippe

Bei einem Nachbarschaftsstreit hat ein 64-Jähriger eine Platzwunde und eine gebrochene Rippe davon getragen.

Die beiden Nachbarn waren sich in einer Hofeinfahrt in Grenzach-Wyhlen (Kreis Lörrach) am Dienstag zunächst verbal angegangen, wurden dann jedoch auch handgreiflich, wie die Polizei am Donnerstag mittteilte. Dabei soll der 64-Jährige seinen jüngeren Nachbarn mit einem Rasentrimmer attackiert haben. Der 52-Jährige wehrte sich wohl mit Faustschlägen. Der konkrete Auslöser für den Streit war zunächst nicht bekannt. Jedoch seien die beiden Nachbarn schon seit Jahren im Konflikt um die Grundstücksgrenze.

(dpa)