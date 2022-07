Erotikfilm stört Nachtruhe

Der Erotikfilm des Nachbarn hat einen Mann im bayerisch-schwäbischen Landkreis Günzburg aufgeweckt.

Er rief wegen der Ruhestörung am frühen Dienstagmorgen in Krumbach die Polizei. "Die Streife, die den Sachverhalt überprüfte, vernahm in der Nähe des Einsatzortes zunächst Stöhngeräusche", hieß es in einer Mitteilung. Das Ergebnis der Ermittlungen: Der Ruhestörer sah sich bei offenem Fenster und auf voller Lautstärke einen Sexfilm an. "Nach einer entsprechenden Ermahnung stellte er das Gerät leiser", so die Polizei.

(dpa)