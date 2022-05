Motorboot sinkt auf dem Bodensee

Ein Motorboot ist am Donnerstag vor Hagnau auf dem Bodensee gesunken.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, brachten sich die beiden Bootsinsassen selbst in Sicherheit und gelangten aus eigener Kraft an Land. Das Boot wurde geborgen, niemand verletzt. Die Beamten betonten, dass die beiden Bootsinsassen in ihrer Notlage richtig handelten: "In vorbildlicher Weise trugen sie ihre mitgeführten Rettungswesten und steuerten ihr Boot bei Erkennen der Notlage sofort in Richtung des nächstgelegenen rettenden Ufers." Die Unfallursache war noch unklar.

(dpa)