Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Handball: Auch Häfner fällt aus: Stuttgarter Handballer mit Handbruch

Handball

Auch Häfner fällt aus: Stuttgarter Handballer mit Handbruch

Nächste schwere Verletzung beim TVB Stuttgart: Spielmacher Max Häfner fehlt wegen eines Mittelhandbruchs wochenlang. Auch weitere Handballprofis können zum Teil noch längere Zeit nicht spielen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    TVB-Spielmacher Max Häfner verlängert die Verletztenliste in Stuttgart.
    TVB-Spielmacher Max Häfner verlängert die Verletztenliste in Stuttgart. Foto: Marcus Brandt/dpa

    Dem Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart bleibt das Verletzungspech treu. Der Spielmacher Max Häfner habe sich am Sonntag bei der 30:32-Niederlage beim TBV Lemgo Lippe die linke Mittelhand gebrochen, teilte der Tabellen-15. mit. Der 29-Jährige werde mehrere Wochen ausfallen.

    Trainer hofft für Spiel gegen Berlin auf zwei Rückkehrer

    Zuletzt hatte sich zudem Rückraumspieler Jonas Truchanovičius das Kreuzband gerissen und fehlt dem Team von Trainer Misha Kaufmann auf unbestimmte Zeit. Der ebenfalls im Rückraum spielende Lenny Rubin muss weiterhin wegen einer Verletzung am Fußgelenk pausieren, Kreisläufer Samuel Röthlisberger fällt nach einer Daumenoperation ebenfalls noch einige Wochen aus.

    Ein Einsatz der angeschlagenen Antonio Serradilla und Daniel Rebmann im Heimspiel am Sonntag (15.00 Uhr/Dyn) gegen die Füchse Berlin ist noch fraglich.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden