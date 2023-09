Bietigheimer Handballerinnen gewinnen Champions-League-Spiel

Die Bundesliga-Handballerinnen der SG BBM Bietigheim sind in der Champions League weiter erfolgreich.

Beim ungarischen Club VSC Debrecen setzte sich der deutsche Meister am Sonntag deutlich mit 36:26 (18:12) durch. Erfolgreichste Torschützin der Gäste war Xenia Smits mit acht Toren, Veronika Mala traf siebenmal. Zuvor hatte sich die Mannschaft von Trainer Jacob Vestergaard in der Champions League bereits gegen CSM Bukarest aus Rumänien und bei Buducnost Podgorica in Montenegro durchgesetzt.

(dpa)