Bietigheims Handballerinnen schlagen Champions-League-Sieger

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben in der Champions League auch den Titelträger Vipers Kristiansand geschlagen.

Der deutsche Meister gewann am Sonntagnachmittag mit 32:30 (16:17) gegen das Spitzenteam aus Norwegen und übernimmt mit jetzt drei Siegen und einem Unentschieden die Tabellenführung in der Gruppe A.

Zwar stellten die Vipers mit Ragnhild Valle Dahl die mit sieben Toren beste Werferin. Für die SG waren mit Karolina Kudłacz-Gloc, Xenia Smits und Trine Østergaard Jensen aber gleich drei Spielerinnen sechsfach erfolgreich.

Die Partie in Ludwigsburg verlief durchgehend auf Augenhöhe. Erst nach dem Seitenwechsel setzte sich Kristiansand etwas ab (27:24/45.). Doch Bietigheim gab nicht auf. Das Team von Coach Markus Gaugisch arbeitete sich wieder heran und überstand in der Schlussphase auch eine doppelte Unterzahl. Mit dem 32:29 in der 58. Minute sorgte Smits für die umjubelte Entscheidung.

(dpa)