Bietigheim verlängert mit Handballerin Kelly Dulfer

Die SG BBM Bietigheim hat die niederländische Handball-Nationalspielerin Kelly Dulfer langfristig gebunden.

Die Rückraumspielerin und Weltmeisterin von 2019 habe ihren Vertrag bis 30. Juni 2025 verlängert, teilte der deutsche Meister am Mittwoch mit. "Nicht nur wir als Club profitieren vom Verbleib einer Weltklassespielerin wie Kelly Dulfer, dieser zahlt sich auch für die deutsche Liga aus", sagte Bietigheims Sportdirektor Gerit Winnen. "Dass sie den hoch dotierten, finanziellen Angeboten einiger internationaler Vereine widerstanden hat, zeigt ihren Charakter und macht uns in Bietigheim natürlich stolz."

Die 28-jährige Dulfer war im Sommer 2020 von Borussia Dortmund zu den Schwäbinnen gewechselt und hatte in der vergangenen Saison maßgeblichen Anteil am Vierfach-Triumph mit Meisterschaft, Pokalsieg, dem Titel in der European League sowie dem Gewinn des Supercups.

(dpa)