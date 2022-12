Göppingen verlängert mit Handballer Tobias Ellebaek

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen plant über diese Saison hinaus mit dem dänischen Nationalspieler Tobias Ellebaek.

Der Vertrag mit dem 30 Jahre alten Rückraumspieler sei bis Sommer 2024 verlängert worden, teilte der Verein am Mittwoch mit. Der 1,93 Meter große Ellebaek war 2020 vom dänischen Spitzenclub Aalborg HB nach Göppingen gekommen. "Tobias Ellebaek passt sowohl spielerisch als auch menschlich hervorragend in unsere Mannschaft. Er ist im Rückraum flexibel einsetzbar und übernimmt immer wieder Verantwortung in schwierigen Phasen", sagte Göppingens Sportlicher Leiter Christian Schöne.

(dpa)