Kohlbacher verlängert bis 2029 bei den Rhein-Neckar Löwen

Nationalkreisläufer Jannik Kohlbacher hat seinen Vertrag bei den Rhein-Neckar Löwen verlängert. Wie der Handball-Bundesligist aus Mannheim vor dem Spiel am Abend gegen Frisch Auf Göppingen mitteilte, bleibt der 30-Jährige bis zum 30. Juni 2029 im Team von Trainer Maik Machulla.

«Jannik ist ein absoluter Führungsspieler. Er ist extrem wichtig für die Mannschaft. Nie um einen lockeren Spruch verlegen, sorgt er in der Kabine für Stimmung, steht auf der anderen Seite aber für Professionalität und 100 Prozent Einsatz», sagte der Sportliche Leiter der Löwen, Uwe Gensheimer, über Kohlbacher.

Der Kreisspieler war 2018 von der HSG Wetzlar nach Mannheim gekommen und hatte 2023 mit dem Team den DHB-Pokal gewonnen. «Ich komme aus der Region, bin hier geboren, verwurzelt und fühle mich einfach sehr wohl. Ich liebe es, für die Löwen zu spielen», sagte der Nationalspieler.