Lagergren von Rhein-Neckar Löwen zurück nach Magdeburg

Rückraumspieler Albin Lagergren wird den Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen nach der Saison verlassen und zum deutschen Meister SC Magdeburg zurückkehren.

Das gaben die beiden Clubs am Freitag bekannt. "Wir haben einige Gespräche geführt und deutlich gemacht, dass wir gerne mit ihm verlängern würden", sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. Die Entwicklung des Schweden unter Trainer Sebastian Hinze sei "sehr erfreulich". Man müsse seinen Entschluss aber akzeptieren.

"Grundlage meiner Entscheidung war, dass ich nicht nur das Beste für mich als Handballer im Blick hatte, sondern das Beste für uns als Familie", sagte Lagergren. Der 30-Jährige kommt in der laufenden Saison bislang auf 49 Tore in zwölf Spielen für die Löwen. Bereits von 2018 bis 2020 stand er in Magdeburg unter Vertrag.

