Löwen-Handballer Lukas Nilsson droht Saison-Aus

Rückraumspieler Lukas Nilsson von den Rhein-Neckar Löwen wird dem Handball-Bundesligisten wegen Achillessehnenproblemen auf unbestimmte Zeit fehlen.

"Ich gehe davon aus, dass ich ihn in dieser Saison nicht mehr einsetzen kann", sagte Trainer Ljubomir Vranjes am Dienstag. Mit Kapitän Uwe Gensheimer fehlt den Nordbadenern bereits eine Stammkraft für mehrere Monate. Der Linksaußen hatte ebenfalls mit Achillessehnenproblemen zu kämpfen und wurde sogar operiert. Mit ihm rechnen die Löwen erst in der nächsten Saison wieder.

