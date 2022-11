Löwen müssen auf Gensheimer und Jaganjac verzichten

Die Rhein-Neckar Löwen müssen bis auf Weiteres ohne Uwe Gensheimer und Halil Jaganjac auskommen.

Wie der Handball-Bundesligist am Montag mitteilte, haben sich beide im Spiel beim HC Erlangen (33:30) verletzt. Die schwerwiegendste Verletzung habe sich der kroatische Neuzugang Jaganjac zugezogen, der bis mindestens bis Jahresende fehlen werde. Eine MRT-Untersuchung an der luxierten Wurfschulter des linken Rückraumspielers ergab, dass aber keine wichtigen Strukturen gerissen oder gebrochen seien, hieß es in der Mitteilung.

Bei Teamkollege Gensheimer könne man die Ausfallzeit genauer beziffern. Der frühere Nationalmannschafts-Kapitän und Linksaußen wird den Löwen vier bis sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen, hieß es. Er habe sich einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen.

(dpa)