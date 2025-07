Machullas Premiere mit den Löwen steigt in Melsungen

Maik Machulla trifft in seinem ersten Spiel als neuer Trainer der Rhein-Neckar Löwen auswärts auf die MT Melsungen. Seine Premiere erlebt der 48 Jahre alte Nachfolger von Sebastian Hinze am 29. August, wie die Handball-Bundesliga mitteilte. Im ersten Heimspiel der kommenden Saison empfangen die Löwen am 3. September den TSV GWD Minden.

Bei diesem Aufsteiger startet Frisch Auf Göppingen in die neue Spielzeit. Anschließend kommt der Meister Füchse Berlin zu den Schwaben. Für den TVB Stuttgart steht zunächst ein Heimspiel gegen den HSV Hamburg an, ehe die Landeshauptstädter bei der SG Flensburg-Handewitt gefordert sein werden.