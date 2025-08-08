Trainer Machulla: «Sind ein mittelmäßiger Bundesligaverein»

Der neue Trainer Maik Machulla sieht die Rhein-Neckar Löwen in der Handball-Bundesliga vor einem langen Neuaufbau. «Im Moment gehören wir sportlich sicher nicht zu den besten vier Mannschaften der Liga», sagte der 48-Jährige in einem Interview des «Mannheimer Morgen».

Er plädierte für einen ehrlichen Umgang mit der Gesamtsituation: «Schauen wir uns Schalke 04 an. Dort reden sie immer noch davon, dass sie ja eigentlich ein Fußball-Erstligist sind. Aber es ist besser, die Realität zu akzeptieren. Und was das angeht, sind wir im Augenblick ein mittelmäßiger Bundesligaverein.»

Die vergangene Saison beendete der zweifache Meister und Pokalsieger auf Rang neun, zuvor wurden die Mannheimer Zwölfter.