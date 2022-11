Trotz Krise: Mayerhoffer bleibt Trainer von Göppingen

Hartmut Mayerhoffer bleibt auch nach dem Absturz von Frisch Auf Göppingen auf den drittletzten Tabellenplatz vorerst Trainer des Handball-Bundesligisten.

"Wir haben heute die Situation noch mal analysiert. Die Chemie zwischen Mannschaft und Trainer stimmt", sagte Göppingens Geschäftsführer Gerd Hofele am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir geben dem Ganzen eine Chance und arbeiten mit Hartmut weiter." Auch die Mannschaft habe sich "ausdrücklich" für eine weitere Zusammenarbeit mit dem 53 Jahre alten Coach ausgesprochen.

Wie viele Gelegenheiten Mayerhoffer noch bekommt, um die Göppinger wieder auf Erfolgskurs zu bringen, wollte Hofele jedoch nicht sagen. "Das hängt von der Entwicklung ab. Handball ist ein Ergebnissport. Wir müssen uns einfach deutlich verbessern", betonte er. Das gelte besonders für die Chancenverwertung.

Die Schwaben verloren am vergangenen Donnerstag das Kellerduell gegen den Tabellenvorletzten GWD Minden in eigener Halle mit 26:29 (14:13) und kommen auf bisher erst drei Siege in 13 Saisonspielen. Der Vorsprung auf die Abstiegszone schmolz auf drei Punkte.

Mayerhoffer war 2018 nach Göppingen gekommen und hatte den Traditionsverein in der vergangenen Saison auf Rang fünf und damit in die European League geführt. Dort spielt das Team am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) bei Montpellier HB in Frankreich. Am Sonntag in einer Woche tritt Frisch Auf in der Bundesliga beim Bergischen HC an.

(dpa)